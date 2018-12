Funtrab oferece 216 vagas de trabalho nesta segunda-feira

Tamanho do texto

Denilson Secreta / Funtrab-MS O atendimento na Funtrab é realizado das 7h ás 17h, na Rua 13 de Maio, 2.773 Centro

Para quem está em busca de oportunidade de trabalho, dá tempo de terminar 2018 empregado. O mês de dezembro começa com 216 vagas ofertadas pela Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab).

Dentre os destaques, estão 40 vagas para atendente de balcão, 16 vagas para técnico de enfermagem e 10 vagas para assistente de vendas. Ainda estão disponíveis: analista de marketing (1), analista químico (1), mecânico (10) e vigilante (5). Confira a lista completa no site da Funtrab.

Os interessados devem comparecer à sede da Fundação, na Rua 13 de Maio, 2.773, Centro. Os atendimentos são feitos de segunda a sexta, das 7h às 17h. Para o cadastro, os candidatos precisam levar os documentos pessoais: RG, CPF e Carteira de Trabalho.