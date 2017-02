Funsat oferece vagas com salário de até R$ 1,8 mil nesta terça-feira

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) está oferecendo diversas vagas nesta terça-feira (14). O maior salário ofertado é para o cargo de operador de máquina de dobrar chapas, sendo de R$ 1,8 mil, mas o trabalhador precisa ter ensino fundamental completo e experiência em dobra de chapa de aço.



Também há oportunidade para mecânico em ar condicionado que tenha experiência em manutenção de ar e refrigeração de veículos leves e pesados. O salário é de R$ 1,3 mil, somados a comissão sobre mão de obra.



Há ainda vagas para vendedor interno com experiência em vendas de utilidades para casa em geral. O interessado precisa ter ensino médio completo e informática básica. O salário é de R$ 1.091,00, comissão e vale alimentação.

Eletricistas, com experiência em manutenção de rede de distribuição e conhecimento no STC também têm oportunidade na Funsat. O trabalhador precisa ter curso de NR10 básico, N35 e Coman. O salário é de R$ 1.285,28.



A Funsat também oferta vagas para lavador de roupas que tenham experiência com roupas finas para lavar e passar ternos, vestidos de noivas, de festas, entre outros. A remuneração é de R$ 1.017,00.



O trabalhador da pecuária também pode procurar a Funsat. Lá ele encontrará oportunidade para trabalhar com ordenha de gado de leite e bezerros em uma fazenda na saída para São Paulo. O salário é de R$ 1,5 mil e mais alojamento. É preciso apresentar carta de referência.



A Funsat ainda oferece vaga para subgerente de restaurante interessado em coordenar linha de produção. Necessário ter condução própria. O salário é de R$ 1,2 mil.



Também há vaga para técnico de transmissão (telecomunicações) com ensino médio completo e Inglês básico. A empresa também exige NR 10, NR 35, com conhecimento intermediário em redes e informática, experiência em instalação de antena/rádio em torres de telecomunicações. É necessário ter CNH A/B em dia. O salário é de R$ 1.100,00, assistência médica/odontológica e outros benefícios.



Para cadastro e encaminhamento de vagas o trabalhador deve comparecer munido dos seguintes documentos: RG, CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de residência. Importante: As vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.