Funsat limita solicitação de emissão de carteira de trabalho para 80 por dia

Divulgação/PMCG Atendimento será limitado a 80 senhas diárias

A partir desta segunda-feira (20), a Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande) começará a dividir os atendimentos, para a emissão de carteira de trabalho serão distribuídas senhas específicas, seguro-desemprego terá atendimento diferenciado e os demais atendimentos continuarão normalmente.

Serão entregues 40 senhas às 07h e às 12h serão entregues as 40 restantes para o serviços da emissão da CTPS. Já para o público que for dar entrada na habilitação do Seguro-Desemprego, as senhas serão entregues das 07h às 15h. Os demais serviços seguem com o horário normal das 07h às 17h.

A medida adotada com a distribuição de 80 senhas está sendo implantada a fim de evitar que o trabalhador compareça à Agência de empregos e não consiga realizar os serviços devido à operacionalização do sistema.

Para a emissão da CTPS é preciso comparecer à Agência de Empregos com os seguintes documentos originais: RG; CPF; Certidão de nascimento (se solteiro), ou casamento (se casado), com averbação (se separado, divorciado) e Reservista. Também é preciso apresentar o Comprovante de Residência (água, luz ou telefone) com identificação do CEP. Ao apresentar o documento oficial de Identificação civil, ele precisa conter o nome completo, data de nascimento, local de nascimento (estado e município), filiação, nome e número do documento com órgão emissor e data da emissão.