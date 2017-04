Funsat itinerante terá edição especial no Dia do Trabalhador

Divulgação/Assessoria Ação especial será realizada na Praça do Rádio Clube

Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) realizará atividade especial na próxima segunda-feira (1º) em alusão ao Dia do Trabalhador, feriado em todo o país. Edição especial da ação itinerante será realizada na Praça do Rádio Clube, Centro de Campo Grande.



O programa, que tem por objetivo facilitar o acesso da população aos serviços de intermediação de emprego, é oferecido em diversas regiões da capital, mediante escala divulgada pela prefeitura municipal.



Entre os serviços oferecidos estão: cadastro de trabalhadores, encaminhamento a vagas disponíveis, orientação sobre a emissão da Carteira de Trabalho (CTPS) e orientação sobre a habilitação do seguro-desemprego. Também serão repassadas informações sobre os demais serviços realizados na Funsat.



Para participar da intermediação de uma vaga no mercado de trabalho, o candidato deve apresentar Carteira de Trabalho, RG, CPF, e comprovante de residência (água, luz, telefone). A ação especial será realizada das 8h às 14.



Durante a semana, o serviço será levado para moradores dos bairros Jardim Batistão, Los Angeles, Indubrasil e Estrela Dalva. Nesses locais a ação será realizada em dias e locais determinados, sempre das 8h às 11h.



Confira o dia e local da ação em cada bairro:

Na terça-feira (2), o atendimento será no bairro Jardim Batistão, na sede da Associação de Moradores do Jardim Batistão, localizada na Rua Egito, 158.



Já nas Moreninhas, os serviços serão prestados na quarta-feira (3), no CRAS Los Angeles, na Rua Afonso Celso, 885.



Quinta-feira (4), a ação será no CRAS Indubrasil, na Rua Galo Campina,134, bairro Indubrasil.



Sexta-feira é vez dos moradores do bairro Estrela Dalva receberem o serviço. A ação será no CRAS Estrela Dalva, na Rua Palmerais, s/n.