Funsat Itinerante atende moradores do Vila Nasser nesta sexta

Reginaldo Coelho/arquivo Capital News Serviços realizados na sede da Funsat estão disponiveis no bairro

Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) prestará serviço itinerante aos moradores do bairro Vila Nasser nesta sexta-feira (9).



O programa, que tem por objetivo facilitar o acesso da população aos serviços de intermediação de emprego, é oferecido em diversas regiões da capital, mediante escala divulgada pela prefeitura municipal.



Entre os serviços oferecidos estão: cadastro de trabalhadores, encaminhamento a vagas disponíveis, orientação sobre a emissão da Carteira de Trabalho (CTPS) e orientação sobre a habilitação do seguro-desemprego. Também serão repassadas informações sobre os demais serviços realizados na Funsat



Para participar da intermediação de uma vaga no mercado de trabalho, o candidato deve apresentar Carteira de Trabalho, RG, CPF, e comprovante de residência (água, luz, telefone).



Serviço

Atendimentos serão realizados das 8h às 11h30, no CRAS Vila Nasser – Rua Januário Barbosa, 366.