Fundo municipal de Saúde recebe repasse de R$80 mil proveniente de emenda

O fundo municipal de Saúde do município de Aquidauana deve receber nos próximos dias um aporte de R$80 mil provenientes de emenda parlamentar do fundo especial de saúde. A autorização foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (30).



Ao todo são R$ 80 mil, que serão destinados: R$ 30 mil para compra de equipamentos para laboratório municipal, R$ 20 mil para compra de equipamentos de ar condicionado para unidades de Saúde, R$ 20 mil para compra de veículo para atender a atenção básica.



Assina o documento o secretário de Saúde, Nelson Tavares.