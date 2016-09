Fundersul financiará elaboração de projetos em obras do Estado

Será publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (8), pelo Governo do Estado uma inclusão na Lei Estadual do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul (Fundersul), que dá a possibilidade de utilizar recursos na elaboração de projetos e em obras de drenagem com o objetivo de garantir a qualidade das obras patrocinadas pelo Fundo.





Os recursos implantados serão utilizados para a elaboração de projetos de pavimentação asfáltica, construção de rodovias e melhorias nas estradas, sendo essa a única mudança. Há ainda a possibilidade de destinar parte da arrecadação para a construção de bueiros, pontes e serviços complementares.



Dos R$ 468,4 milhões arrecadados com o Fundersul ano passado, R$ 173,1 milhões foram destinados para pavimentação asfáltica, restauração e manutenção de rodovias, além da construção e reforma de pontes e compra de equipamentos. Desse total, R$ 117,08 milhões, ou 25%, fazem parte da parcela destinada aos municípios. A diferença é reserva financeira vinculada as licitações em andamento.



Neste ano, até julho o registro de arrecadação do Fundo foi de R$ 271 milhões, sendo que R$ 151 milhões foram usados para investimentos em obras e R$ 62 milhões repassados à prefeitura.