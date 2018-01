Fundação do Trabalho estende atendimento itinerante em bairro da Capital

Devido ao grande número de pessoas que compareceram na primeira ação da Unidade Móvel Itinerante em 2018, nesta quarta-feira (10), no bairro Coophavila II, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) estendeu o atendimento para esta quinta-feira (11).

Divulgação/PMCG

Além de vagas de emprego, no local podem ser feitas Carteiras de Trabalho ou entrada ao benefício do Seguro-Desemprego.

Os atendimentos são feitos no Centro Comunitário do bairro Coophavila II, localizado na Avenida Marinha, nº 725, das 8 às 14h. Os interessados podem comparecer no local com os documentos: CPF, RG e Carteira de Trabalho.

Por causa do incêndio no prédio da Fundação no ano passado, em dezembro foi implantado um sistema de atendimento emergencial que foi retomado na semana passada, após o período de recesso de fim de ano.

Os serviços são prestados todas as sextas-feiras em frente à Funtrab, na Rua 13 de Maio, 2.773, das 8h às 17h.