Funcionarios dos Corrreios decidem pelo fim da greve

Os trabalhadores dos Correios que estavam em greve desde o dia 27 de abril aprovaram a proposta e decidiram voltar ao trabalho na assembleia geral, ocorrida na tarde desta segunda-feira(8).

Arquivo/JP Funcionarios premaneceram em greve por 12 dias





Segundo o SINTECT-MS, os trabalhadores devem retornar ao trabalho a partir das 22h de hoje.



Dos cinco pontos acordados, entre a Federação e a direção da empresa, os trabalhadores de MS aprovaram quatro, excluindo o ponto um único ponto que trata do PDI(Plano de Demissão Incentivada) que de acordo com os trabalhadores incentivariam as demissões.



“Sempre fomos contrários à implantação de demissões incentivadas sem um plano para realização de concurso e contratação para suprir a demanda em setores onde existe falta crônica de pessoal, o que inclusive compromete a prestação de um serviço de qualidade por parte da empresa, como é caso a falta de carteiros e atendentes. Então recusamos essa proposta”. Afirma a presidente do SINTECT-MS, Elaine Regina Oliveira.