Funcionários dos Correios em Campo Grande entram em greve

Divulgação Decisão pela greve foi tomada pela categoria de trabalhadores na noite desta terça-feira (19)

Funcionários dos Correios em Campo Grande estão em greve nesta quarta-feira (20). A decisão foi orientada pelo Comando de Negociação da Federação (FENTECT), em reunião que aconteceu na noite de ontem. A paralisação é nacional sob a justificativa de cortes de benefícios.



De acordo com Elaine Regina Oliveira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nos Correios, Telégrafos e Similares de Mato Grosso do Sul (Sintect-MS), a categoria não admite a retirada e redução de direitos e benefícios conquistados nas campanhas salariais anteriores. Além disso, a empresa também não apresentou proposta de reajuste dos salários.



Para o sindicato, a intenção da empresa Correios é “empurrar com a barriga” as negociações até o final do ano, embora o acordo coletivo tenha expirado no dia 31 de julho, porque espera a vigência da reforma trabalhista para impor sua redução de direitos e benefícios.



“Esse é o golpe por trás dessa manobra”, afirma Elaine. “Não podemos aceitar o que a direção da ECT está tentando impor. Não vamos aceitar redução em nossos benefícios e no Plano de Saúde. E queremos sim reposição salarial. Por isso a opção da greve é o que nos resta. É um direito constitucional e a nossa arma, o nosso instrumento de pressão para destravar as negociações. Sempre foi assim, não nos iludamos”, declarou a sindicalista.



A paralisação segue por tempo indeterminado.