Funcionários demitidos da Omep e Seleta devem retornar ao trabalho

Deurico Ramos/Capital News Em audiência na Câmara Municipal, trabalhadores das entidades comemoram decisão que determina o retorno ao trabalho

Mais de 600 trabalhadores da Omep e Seleta foram informados hoje (6) pelo prefeito Marquinhos Trad que devem retornar ao serviço. Conforme o gestor, uma decisão em caráter liminar proferida ontem (5) suspendeu a determinação que demitiu mais de quatro mil funcionários das entidades.

Até a decisão definitiva do caso, os trabalhadores retornarão aos serviços. “Tudo caminha para que o mérito siga a decisão”, disse Marquinhos aos funcionários presentes na audiência na Câmara Municipal. Eles também foram informados que serão pagos ainda em janeiro. A maior parte, até o dia 12.

O prefeito entende que a decisão também não prejudica os concursados, que serão chamados conforme um levantamento que a Prefeitura fará para dimensionar a demanda, e nem a cidade, que terá os serviços públicos funcionando normalmente.



Marquinhos se comprometeu ainda com a realização de concursos durante os próximos anos, para a efetivação dos trabalhadores terceirizados. “Para que vocês sejam efetivados, para não depender de padrinhos políticos. Se houver demissão, serão os fantasmas. Trabalhando corretamente, não precisa se preocupar”, disse.





Deurico Ramos/Capital News A recreadora Valquiria Duarte foi uma das que comemoraram a decisão

A recreadora Valquiria Duarte, 31, é uma das funcionárias que retornará ao trabalho. Assim como os outros, ela não recebeu o salário de dezembro, férias e décimo terceiro pela antiga gestão, o que a colocou numa situação crítica. “Tenho cinco filhos, a renda depende do meu marido e de mim”, disse. Duarte era terceirizada da Seleta e disse que os demitidos viveram momentos de “agonia”. Em fevereiro, quando retornará ao serviço em um Ceinf, ela disse que a primeira ação será “dedicar-se ao máximo”.



Pagamentos

A Prefeitura depositará na conta das entidades cerca de R$ 12 milhões, referentes ao pagamento do salário de dezembro, décimo terceiro, férias e rescisão contratual dos trabalhadores.



Quanto ao décimo terceiro, todos os funcionários que ganham até R$ 3 mil receberão o valor integral na segunda-feira (9). Os que recebem acima deste valor receberão em parcelas, assim como os servidores públicos: R$ 3 mil agora, no próximo mês, mais R$ 1 mil. Rescisão e férias coletivas também serão pagas integralmente na segunda-feira.



Já o pagamento do mês de dezembro será efetuado após a arrecadação da Prefeitura com o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Como a parcela vence no dia 10, Marquinhos declarou que os rendimentos da folha estarão nas contas dos funcionários no dia 12 de janeiro.



No final da audiência, foi informado que a Omep e a Seleta já estão trabalhando no levantamento da folha dos trabalhadores, que deve ser direcionada à Prefeitura para o repasse dos pagamentos.