Funcionários da SELCO paralisam o serviço de Tapa Buraco por falta de pagamento

Divulgação/Prefeitura de Campo Grande Sindicato afirma salários atrasados e funcionários descontentes

Funcionários da SELCO Engenharia ameaçam parar atividades de Tapa Buracos em Campo Grande nesta segunda-feira (5), por falta de pagamento da prefeitura.

Segundo nota oficial do Sinticop (Sindicato dos Trabalhadores na Construção Pesada de MS) os 25 funcionários se concentrarão em frente ao pátio da empresa no bairro Coophasul em Campo Grande para protestar pela falta de pagamento.

"A empresa não dá explicações e nem sinaliza quando vai pagar os trabalhadores", explica Walter Vieira dos Santos, presidente do SINTICOP (Sindicato dos Trabalhadores na Construção Pesada de MS).

Os atrasos de pagamento já acontecem há alguns meses. No dia 21 de junho deste ano, 50 funcionários pararam as atividades pelo mesmo motivo: o atraso no pagamento de salários. No dia 22 de junho, 25 trabalhadores foram demitidos pela Selco. Acreditamos que foi uma retaliação ao protesto, o caso está no Ministério Público do Trabalho", afirma Walter. A Selco é uma das empresas contratadas pela prefeitura de Campo Grande para tapar os buracos da cidade.

Em nota a assessoria de imprensa da prefeitura da Capital justificou que os trabalhos de “Tapa Buraco”, não estão acontecendo nesta segunda-feira (5), devido a forte chuva.