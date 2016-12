Funcionários da Santa Casa devem receber 13º até amanhã

Deurico/Capital News Funcionários aguardam repasse do Governo Federal para pagamento do 13º

A previsão é que os funcionários da Santa Casa recebam o décimo terceiro até esta sexta-feira (23), conforme a assessoria de imprensa da instituição. Ontem, enfermeiros, técnicos de radiologia e do setor administrativo, dentre outros, paralisaram o atendimento por três horas em protesto.



A assessoria informa que foi feito um empréstimo com a Caixa Econômica Federal destinado ao pagamento do décimo terceiro, que deveria ter sido feito no dia 6 de dezembro. Mas, como o Governo Federal não repassou os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), não houve o pagamento do mês de novembro. O dinheiro do empréstimo foi utilizado para pagar este mês. Conforme a assessoria, o último repasse do FNS foi feito no dia 8 de novembro.



Em conversa com o Governo Federal, os funcionários receberam a promessa de que o décimo terceiro deve sair até esta sexta-feira. Eles decidiram retornar ao serviço normalmente e aguardar.