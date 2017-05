Funcionários da Educação podem ter aumento de 5% em Três Lagoas

Divulgação/Sinted Proposta depende apenas de aprovação em Assembleia da categoria para vigorar

Os funcionários da Rede Municipal de Educação de Três Lagoas estão próximos de ter um reajuste de 5% em seus salários. A proposta foi colocada pela Prefeitura de Três Lagoas ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sinted) e depende apenas da aprovação em assembleia da categoria para ser concretizado.



Atualmente, o salário da classe está 18% acima do piso nacional, o que põe Três Lagoas entre os melhores salários da classe no Estado, podendo terminar o ano com uma remuneração 23% acima do mínimo indicado pra esse ano, para uma jornada de 20 horas semanais, desde que aceita a proposta.



A aplicação do índice de 5% é baseada no crescimento orçamentário anual, no entanto, a intenção, segundo a administração municipal, é aumentar gradativamente esses números até atingir o índice de 51% acima do piso nacional, e então oportunizar novas tratativas até alcançar o limite da lei (100% do piso nacional).



A intenção da Prefeitura é fazer cumprir a lei sem lesar o orçamento e principalmente evitar que o quadro seja diminuído. “Nós queremos o melhor pra todos, evitar demissões e principalmente contratar novos para compor o quadro de educação.”, explicou o secretário Cassiano Maia. A nova proposta enviada conta com o pagamento referente a todo ano de 2017, incluindo o retroativo que será dissolvido nos próximos oito meses.