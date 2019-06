Funcionários da Cassems da Cidade anuncia provável greve

Tamanho do texto

Divulgação Categoria aguarda resposta de Campo Grande quanto aos pedidos apresentados e protocolados

Enfermeiros, técnicos, auxiliares e também o administrativo do Hospital CASSEMS de Três Lagoas deve entrar em greve na próxima quarta feira (5), caso a entidade não responda o que estão pleiteando.



O Sindicato da Saúde de Três Lagoas, que representa a categoria protocolou no dia 23 de maio, um ofício sobre estado de greve da classe. A entidade hospitalar tinha até 72 horas para responder.



A proposta do Sindicato da Saúde pleiteia: reposição salarial de 7.5%; vale alimentação de R$ 360,00; ticket refeição de R$ 25,00 por dia trabalhado e plano de saúde isento de mensalidade.