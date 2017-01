Funasa adquire equipamentos para ajudar na perfuração de poços de MS

A Fundação Nacional de Saúde (Funasa) anunciou a aquisição de equipamentos para reestruturar a equipe de perfuração de poços no estado de Mato Grosso do Sul. Os equipamentos foram adquiridos com recursos diretos da instituição, na ordem de R$ 2.717.319.



De acordo com a assessoria, esse investimento, realizado por meio do pregão eletrônico nº 00015/2016, publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira (30), tem a ideia de aparelhar com equipamentos modernos e funcionais o programa de hidrogeologia da Funasa em MS, responsável pela perfuração de poços tubulares profundos para atendimento aos assentamentos, áreas quilombolas, comunidades ribeirinhas e extrativistas no estado.



Foram adquiridos os equipamentos são: um guincho hidráulico no valor de R$ 360.000, quatro caminhões, totalizando o valor de R$ 831.499, um conjunto motor-bomba no valor de R$ 2.820, um guindaste de R$ 70.000, um compressor de ar comprimido de R$ 421.000, uma sonda perfuratriz no valor de R$ 969.000 e um carro tanque reservatório tipo pipa estimado em R$ 63.000.