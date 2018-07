Tamanho do texto

PMCG

O combate ao Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, será reforçado em três bairros de Campo Grande, nesta quarta-feira (25). O carro do fumacê passa pelo Itamaracá, Jacy e Leblon.

A população deve abrir as portas e janelas quando o veículo passar, para que o inseticida chegue ao interior da residência, onde normalmente o mosquito se abriga. É necessário lavar com água e sabão os bebedouros de animais, após a aplicação. É recomendado manter-se longe do carro enquanto estiver realizando os trabalhos.

As viaturas da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Campo Grande, percorrem os bairros programados entre às 16h e 22h30.

Confira o itinerário do Fumacê: