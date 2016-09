Fraude no Programa Bolsa Família será discutido durante entrevista

Tamanho do texto

Na manhã desta quarta-feira (28), a partir das 9h, a Secretaria Municipal de Políticas de Ações Sociais e Cidadania realizará uma entrevista coletiva para informar procedimentos quanto às recomendações do Ministério Público Federal, em relação a fraudes no Programa Bolsa Família.



A entrevista acontecerá na Rua Dos Barbosas, 321, localizado no bairro Amambaí nesta quarta-feira (28).