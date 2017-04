Fraldas geriátricas serão fornecidas gratuitamente a pacientes

A Prefeitura de Campo Grande inicia a distribuição de fraldas geriátricas para pacientes acamados, idosos e semidependentes. A ação começa na quarta-feira (26), na Capital.



São aproximadamente 8 mil pacotes chegaram na última semana no Almoxarifado da Farmácia Central. Conforme a assessoria, a quantidade é suficiente para atender os usuários por período de no mínimo seis meses.



A equipe responsável pelo setor fará uma força tarefa para atender toda a demanda represada. A expectativa é que por dia sejam contatados dez pacientes para retirarem as fraldas geriátricas no setor.



As fraldas disponíveis até o momento são dos tamanhos G e XG e cada usuário utiliza em média 150 por mês. A previsão que no próximo mês, os produtos nos tamanhos P e M, que atendem principalmente a população juvenil, estarão disponíveis.