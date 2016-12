Fórum Municipal da Rede Cegonha é criado na Capital

Conforme publicação no Diário Oficial (Diogrande) desta quarta-feira (28), o secretário de saúde, Ivandro Corrêa Fonseca, autorizou a criação de um Grupo Condutor Municipal da Rede Cegonha (GCMRC) e a instituição do Fórum Municipal da rede em Campo Grande.



De acordo com a publicação, o fórum deverá ser constituído como um espaço permanente e gestor das políticas de atenção à saúde da gestante, do parceiro, dos recém-nascidos e da criança até dois anos. Ele foi criado devido à necessidade da adoção de medidas destinadas a assegurar a melhoria do acesso e da qualidade da assistência à gestação, parto, nascimento e puerpério e ao recém-nascido, e para reduzir a mortalidade materna e infantil.



O fórum terá a participação de organizações governamentais, não governamentais, conselhos e sociedade civil e ficará sob a coordenação do Grupo Condutor Municipal da Rede Cegonha de Campo Grande.



Já o grupo será responsável por apoiar a organização dos processos de trabalho voltados à implantação da rede; definir o protocolo municipal para a atenção à saúde materna e infantil considerando diretrizes clínicas e protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde; acompanhar e fiscalizar os recursos financeiros referentes à rede cegonha, dentre outros.



Ele será composto por representantes da de coordenadorias da atenção em saúde, do Hospital da Mulher; Hospital Regional; da Santa Casa; da Maternidade Cândido Mariano e do Hospital Universitário.



Rede Cegonha

A Rede é instituída no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e consiste numa rede de cuidados que visa assegurar à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, bem como à criança o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e ao desenvolvimento saudáveis.