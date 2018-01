Forte chuva desmorona parte de rodovia em MS

Tamanho do texto

Parte de rodovia foi levada pela chuva

Forte chuva que caiu nesta segunda-feira (1º), na região entre Bataguassu e Santa Rita do Pardo, causou o desmoronamento do trecho do córrego Dos Papagaios, na MS-338.

Conforme informações da polícia rodoviária, parte da rodovia, onde ficava a galeria de drenagem, foi levada pela força da água.

Apenas veículos de passeio podem passar pelo trecho, que está parcialmente interditado, nesta terça-feira (2).

De acordo com a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), o trânsito de carreta, caminhões e bi-trem estão temporariamente suspenso.

Ainda conforme a agência, os trabalhos de recuperação devem iniciar assim que as chuvas amenizarem na região.