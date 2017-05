Fiscalização em terrenos sujos será intensificada por diretorias em Três Lagoas

Gian Nascimento/Capital News Terrenos abandonados ou mal cuidados podem gerar prejuízo financeiro aos proprietários

A fiscalização em terrenos sujos ou abandonados será intensificada a partir da próxima semana em Três Lagoas. O diretor do Departamento de Obras, Gustavo Wenzel, o diretor de Tributação e Cadastro Imobiliário, Toniel Fernandes, e o diretor de Vigilância e Saneamento, Francisco Joaquim se reuniram para traçar novos métodos com o objetivo de tornar mais ágil o trabalho de fiscalização de terrenos que acumulam mato e lixo.



A partir de agora, a Fiscalização (Departamento de Obras) e a Vigilância trabalharão de forma conjunta e com o apoio da Tributação e Cadastro de Imóveis que irá oferecer os dados de matriculas e terrenos, facilitando o contato direto com os proprietários e tornando os trâmites mais rápidos, proporcionando a solução do problema dos moradores vizinhos com um curto espaço de tempo.



O proprietário de imóveis que estejam sujos serão notificados e terão 30 dias para realizar a limpeza, caso contrário serão multados em 100 UFIMs (Unidade Fiscais Municipal), ou seja, uma multa de R$ 446,15. Esse valor dobra, em caso de reincidência, custando ao proprietário o valor de R$ 892,30. Os moradores também podem fazer denúncias a terrenos vizinhos pelo telefone (67) 3929-1126.



A importância da Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância e Saneamento, é pra controlar o alto índice de terrenos acumulando lixos e recipientes para a reprodução dos mosquitos da dengue e outras doenças.