Fim do horário de verão: atrase uma hora

O horário na madrugada deste domingo (19). Os relógios foram atrasados em uma hora nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A mudança tem o objetivo principal a redução no consumo de energia elétrica no horário de pico, das 18h às 21h.



De acordo com a Agência Brasil, o governo ainda não divulgou o quanto o país economizou de energia, mas a previsão inicial era de que o horário de verão resultasse em uma economia de R$ 147,5 milhões, por causa da redução do uso de energia de termelétricas.



O horário de verão é adotado no Brasil desde 1931. A mudança começa sempre no terceiro domingo do mês de outubro e termina no terceiro domingo de fevereiro do ano seguinte. A exceção é quando o terceiro domingo de fevereiro coincide com o domingo de carnaval - neste caso, o horário de verão se encerra no domingo seguinte.



Outros países também fazem mudanças no horário convencional para aproveitar a luminosidade do verão, especialmente aqueles com maior geração termelétrica. Nos Estados Unidos, por exemplo, é adotado o Daylight Saving Time, geralmente entre março e novembro.