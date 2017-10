Fim de semana registra chuva forte, queda de granizo e ruas alagadas

Deurico/Cpital News Rua Rui Barbosa ficou alagada com a chuva caiu, rapidamente, mas forte em Campo Grande

Chuva forte e rápida, mas que veio com granizo e alagou diversos pontos de Campo Grande. Este foi o cenário da Rua Rui Barbosa, por volta das 11h30 deste sábado (6), flagrado pela reportagem do Capital News. No trecho fotografado pela reportagem, o asfalto ficou encoberto pela água.

De acordo com as informações do Cemtec MS, a chuva com maior intensidade na região central de Mato Grosso do Sul, a previsão também se confirmou na região sul do Estado, com relatos de chuva em Iguatemi.

Na Capital, além do barulho forte da água que caiu em poucos minutos, foi possível ouvir o som das pedras de gelo batendo sobre a janela de carros e casas. Pelo mapa meteorológico divulgado pelo Cemtec, é possível perceber que a chuva que caiu no início desta tarde foi mais forte em Campo Grande, Rochedo e Jaraguari.