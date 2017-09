Fiems lança “Diálogos de Inovação” que discutirá futuro da Indústria no Estado

Deurico/Capital News O primeiro encontro será realizado na próxima quarta-feira (27), às 8h30min

Para conhecer as necessidades da industria sul-matogrossense, através da opinião do próprio empresariado, a Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul) lança o projeto “Diálogos de Inovação”, que tem como base uma série de encontros com diálogos inteligentes que tratará assuntos de alto impacto e da elaboração de um plano de desenvolvimento para as industrias com foco na inovação tecnológica.



Os temas que serão abordados nesses encontros são: Parcerias Público-Privadas, Cidades Inteligentes, Internet das Coisas (IOT), Nanotecnologia, Educação, Comportamento Coletivo e Desenvolvimento Local e as Indústrias.



Cada tópico das apresentações será conduzido por um especialista de renome, com formação e especialização no assunto. Cada palestra terá 20 minutos, seguido de um diálogo de quarenta minutos com empresários das indústrias do Estado. Já que se trata de uma ação inovadora não poderá faltar tecnologia aliada à comunicação, portanto, os convidados poderão participar online da mesa de debate simultaneamente à discussão presencial.





Ao fim dessa série de idéias, que serão oito, será criado o painel “MS Indústria para o Futuro”, um quadro que apresenta os caminhos da inovação a partir da ótica do setor.

O diretor-regional do Senai, Jesner Escandolhero e o presidente da Fiems, Sérgio Longen, que irão apresentar o projeto “Diálogos de Inovação”. Longen destacou as transformações que programas de melhorias como o que está sendo desenvolvido pela Federação é importante para o setor. “Eu sei da importância de projetos como esse para indústria do Brasil, em especial para a indústria do Mato Grosso do Sul. Nós temos a necessidade de cada vez mais conhecermos a Indústria do Futuro, temos que estar preparados para as mudanças mesmo que daqui a dois anos tudo mude”, disse.



O primeiro encontro será realizado na próxima quarta-feira (27), às 8h30min, na sede da OAB/MS e terá como tema as modalidades de contratos de concessão para as parcerias público-privadas, (PPP).