Fibria promove webinar para tirar dúvidas sobre sua plataforma de inovação

A Fibria, empresa brasileira e líder mundial na produção de celulose de eucalipto a partir de florestas plantadas, promove na próxima sexta-feira, (6), dois webinars sobre sua plataforma de inovação aberta, Fibria Insight, sendo um em português e outro em inglês.

Desta forma, os interessados em participar dos desafios lançados poderão tirar suas dúvidas sobre o processo de inscrição e as etapas seguintes.

O webinar terá duração de 1 hora cada e acontecerão às 11h (10h no horário dos Estados Unidos) em inglês e ao meio-dia será o call em português. O acesso será feito por telefone ou pela internet. Todas as interações serão respondidas diretamente por representantes da Fibria das áreas de Pesquisa e Tecnologia e Assistência Técnica.

As inscrições para os desafios abertos na Fibria Insight estão disponíveis até dia 16 de outubro. Os projetos selecionados (até 20) serão anunciados no dia 3 de novembro e farão um processo de imersão na Fibria de 20 de novembro até 13 de dezembro. No dia 14 acontece a apresentação para a banca de avaliação dos projetos e o anúncio dos finalistas.

No momento estão abertos dois desafios. O primeiro deles é relacionado à celulose microfibrilar. O objetivo é encontrar ideias que ajudem a Fibria a descobrir aplicações inovadoras para esse produto em diferentes ramos de negócios. Já o segundo busca melhorias no processo de embalagem dos fardos de celulose, hoje feito com arames.

Os interessados em participar podem enviar suas propostas pelo site da plataforma www.fibriainsight.com

A Fibria selecionará os melhores projetos, que passarão por um processo de desenvolvimento de um plano de negócios, em conjunto com profissionais da empresa. Na última fase, de demonstração dos projetos (batizada de “Demo Day”), os classificados apresentarão suas soluções para uma banca formada por executivos e especialistas, que irão escolher o vencedor. A conclusão será a aquisição do projeto por parte da Fibria ou a definição de uma parceria para investimento conjunto, no caso do projeto ainda precisar de recursos para se tornar operacional.

“Esta é a nossa primeira iniciativa com inovação aberta e nossa expectativa é encontrar boas ideias que possam trazer novas perspectivas para o negócio da Fibria, ultrapassando nossas fronteiras atuais. Esperamos a participação de empreendedores, cientistas, universitários, empresários e especialistas do mundo inteiro”, afirma Cesar Bonine, gerente de Assuntos Regulatórios e Propriedade Intelectual.

Etapas dos Desafios 2017 – Fibria Insight

· Período de inscrição: até 16 de outubro

· Anúncio dos projetos selecionados: 23 de outubro

· “Imersão” Fibria – 6 a 30 de novembro

· Banca de Avaliação dos projetos – 1º de dezembro

· Anúncio dos projetos finalistas – 1º de dezembro

Call Fibria Insight

Data: 06/10/2017

Inglês: 11:00 a.m. (Brasília Time) | 10:00 a.m. (US EDT)

Telefone participantes: (55 11) 2188-0155/ 1 646 843 6054

Código: Fibria

Webcast: http://webcast.engage-x.com/Cover.aspx?PlatformId=dZFzzkHAJ4eq3B5AlN6Ing%3D%3D

Português: 12h00 (Horário de Brasília) | 11h00 (Horário de NY)

Telefone participantes: (55 11) 2188-0155

Código: Fibria

Webcast: http://webcast.engage-x.com/Cover.aspx?PlatformId=G9mp9pSfqteTgP3yxwIDvQ%3D%3D

O replay poderá ser ouvido novamente no seguinte número:

Replay: (55 11) 2188-0400

Pelo Webcast também é possível ver o call novamente, nos endereços acima.

Sobre a Fibria

Líder mundial na produção de celulose de eucalipto, a Fibria é uma empresa que procura atender, de forma sustentável, à crescente demanda global por produtos a partir da floresta plantada. Com capacidade produtiva de 7,25 milhões de toneladas de celulose por ano, a companhia conta com unidades industriais localizadas em Aracruz (ES), Jacareí (SP) e Três Lagoas (MS), além de Eunápolis (BA), onde mantém a Veracel em joint-operation com a Stora Enso. A companhia possui 1,056 milhão de hectares de florestas, sendo 633 mil hectares de florestas plantadas, 364 mil hectares de áreas de preservação e de conservação ambiental e 59 mil hectares destinados a outros usos. A celulose produzida pela Fibria é exportada para mais de 35 países e matéria-prima para produtos de educação, saúde, higiene e limpeza. Saiba mais em www.fibria.com.br