Festa da Linguiça de Maracaju recebe investimento de R$ 100 mil do Governo

Chico Ribeiro O convênio foi assinado nesta quarta-feira (14) pelo governador Reinaldo Azambuja

A Festa da Linguiça de Maracaju receberá R$ 100 mil de investimento do Governo de Mato Grosso do Sul. O convênio foi assinado nesta quarta-feira (14) pelo governador Reinaldo Azambuja. A expectativa é que o evento receba de 20 mil a 25 mil pessoas em três dias.

A 24ª edição da festa acontece entre 27 e 30 de abril no Parque de Exposições Libório Ferreira de Souza. Neste ano, a principal atração será a dupla Bruno e Marrone.

Com caráter filantrópico, toda renda arrecadada durante o festival gastronômico é distribuída para as entidades socioassistenciais do município. O prefeito de Maracaju, Maurílio Azambuja, destacou o caráter social do evento. “A nossa maior felicidade é saber que as pessoas que mais precisam serão atendidas”, afirmou.

De acordo com o coordenador da festa, Paulo Kuramoto, devem ser movimentados R$ 700 mil na economia.

O secretário de Estado de Cultura e Cidadania, Athayde Nery, explicou que a Festa da Linguiça de Maracaju é uma das mais importantes de Mato Grosso do Sul e que a cada R$ 1,00 investido representa R$ 7,00 na economia.

Linguiça diferenciada

A famosa linguiça de Maracaju se diferencia das demais porque é feita com pedaços de carne bovina de primeira qualidade, como contrafilé, alcatra, coxão mole e filé mignon.