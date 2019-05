Feriado não terá coleta de lixo em Dourados. Veja o que abre e fecha!

Divulgação/PMD Empresa de coleta de lixo não atenderá no feriado

O feriado desta quarta-feira (1º), não terá coleta de lixo em Dourados. Em comunicado encaminhado pela Secretaria de Serviços Urbanos (Semsur), a empresa responsável dará folga a seus trabalhadores retornando na quinta-feira (2).



A prefeitura também anunciou que todos os demais serviços prestados por ela, com exceção da área de emergência em saúde, param nesta quarta-feira e retornam no dia seguinte. Ou seja, Upa (Unidade de Pronto Atendimento), Hospital da Vida e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atenderão normalmente.



O comércio também estará fechado no Dia do Trabalhador e as lojas no Shopping Avenida Center não estarão funcionando. A praça de alimentação terá atendimento das 11h às 21h. O cinema funcionará de acordo com agenda divulgada no site oficial do Cine Araújo.