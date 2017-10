Feriado de 11 de outubro será de sol em praticamente todo o Estado

A previsão para esta quarta-feira(11) na Capital é de 19°C a mínima e 36°C a máxima. O sol aparece entre algumas nuvens, mas não chove.

Em Três Lagoas, a mínima prevista é de 23°C e a máxima de 38°C. Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto.

A previsão mostra tempo parcialmente nublado, com névoa seca e baixa umidade do ar durante a tarde, principalmente no leste do Estado.