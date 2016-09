Fenaban oferece proposta de reajuste de 7% aos bancários

Tamanho do texto

Greve continua, mesmo após proposta

A Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) apresentou uma nova de reajuste aos bancários. Foi proposto aumento de 7% nos salários e benefícios e um abono de R$ 3,3 mil que será paga 10 dias depois da assinatura. A reunião aconteceu nesta sexta-feira (9).



O Comando Nacional dos Bancários recusaram a proposta, considerando insuficiente. Foi marcada uma nova tentativa de negociação para terça-feira (13), às 14h. Até lá a greve, que começou terça-feira (6), será mantida.



De acordo com a Fenaban, após a proposta de hoje, as negociações continuam. Segunda-feira (12), o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região faz assembleia a partir das 17h, quando a categoria deve decidir sobre os rumos do movimento.



A greve teve início na terça-feira (6) em todo o país e já dura três dias sem atendimento ao público. Só em Mato Grosso do Sul, das 120 unidades bancárias, 82 ficaram de portas fechadas no primeiro dia de paralisação.



Os bancários pedem reajuste de 14,78% no salário e benefícios, combate às metas abusivas e ao assédio moral, fim das demissões, ampliação das contratações, combate às terceirizações e melhores condições de trabalho, segurança nas agências bancárias e auxílio educação.