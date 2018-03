Feira especializada em casamentos pretende bater recorde e superar R$ 1,4 milhão em negócios

Divulgação/Assessoria Visitantes da feira vão concorrer a R$ 5 mil para gastar na organização da própria festa de casamento

A sexta edição da Exponoivas segue neste sábado (17), no Shopping Bosque dos Ipês, a partir das 16h. A última edição movimentou R$1,4 milhão em contratos fechados em apenas 3 dias. Com entrada gratuita, conta com a parceria entre os empresários, criando promoções e condições especiais para atender as necessidades das noivas, que vão desde cerimonial, roupa da noiva, convite, local para festa, buffet, foto, filmagem, decoração doces, forminhas, make e penteado, entre outros itens que podem levar dias, semanas e até meses para ser decidido e neste fim de semana todos os detalhes para a preparação do grande dia estarão disponíveis na Exponoivas 2018.

De acordo com a assessoria, neste ano, a feira conta com mais de 100 expositores e uma estimativa de mais de mil noivas prestigiando o evento. Os noivos que fecharem contratos ainda concorrem a R$ 15 mil em créditos para gastar com os parceiros do evento.

O convite pode ser reservado pelo site Noivas MS: http://www.noivasms.com.br/expo

Confira a programação:

17 de março de 2018 (Sábado)

16h - Abertura da Expo Noivas MS para visitação

20h30 - Desfile de Vestidos de Noivas e Trajes

- Apresentação Samuca Brasil

- Apresentação Grupo Sol Maior

- Desfile Ateliê Márcio Rocha

21:00 - Lançamento da revista Also

21h50 - Sorteio da promoção “Contrato Premiado” (R$ 5.000,00 em créditos);

22h00 - Encerramento da programação do dia.

18 de março de 2018 (Domingo)

16:00 - Abertura da Expo Noivas MS para visitação

19:30 - Desfile de Vestidos de Noivas, Festas e Trajes

- Apresentação Jader Leandro Saxofonista

- Apresentação Rodrigo Knorst

- Desfile Pasa - Casa dos Vestidos de Festas

21:30 - Sorteio da promoção “Contrato Premiado” (R$ 5.000,00 em créditos);

22:00 - Encerramento da Expo Noivas MS 2018.

(*) Programação sujeita a alterações