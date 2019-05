Fazendinha, palestras leilões compõe a 42 Edição da Expotrês

Divulgação A criançada vai amar conhecer os animais de perto

O Sindicato Rural de Três Lagoas e seus parceiros, já estão nos preparativos finais para o inicio da 42ª edição da Expotrês que começa na próxima segunda (27) e ate o dia 2 de junho trará uma programação diversificada para os interessados e amantes do Agronegócio.

Uma das novidades desta edição e a fazendinha itinerante aonde será possível encontrar diversas espécies de mini-animais, contato direto com outras crianças, conhecimento do dia a dia no campo e brinquedos pedagógicos. A atração é uma realização da Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul).

Nesta edição também haverá palestras voltadas para as mulheres do agronegócio, churrasco beneficente, leiloes de animais e a praça de alimentação será servida pelos Foods Trucks.

Confira a programação completa.