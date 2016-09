Fazenda é atingida por incêndio nesta segunda em Corumbá

Tamanho do texto

Uma fazenda localizada na zona rural em Corumbá foi alvo de incêndio no final da manhã desta segunda-feira (12). Segundo informações do boletim de ocorrência, apesar de ter animais do local nenhum foi atingido pelas chamas.



A Polícia Civil foi acionada para atender ocorrência, porém não se sabe ainda o que pode ter motivado o início das chamas, nem a direção que foi iniciada.



O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Miranda como incêndio em propriedade rural.