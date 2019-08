Famílias são beneficiadas com nova rede de água

Divulgação/Assessoria Investimento será de perfuração de poço, reservatórios, adutoras e subestação de energia

Para o reforço da rede atual, em busca de melhorar o abastecimento de água dos bairros da região Oeste de Dourados, a unidade da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) em Dourados está implantando uma extensão de 1500 metros de rede 200mm.



O trabalho, segundo a assessoria, faz parte de um grande pacote de obras em execução, viabilizado pela própria empresa por meio do Programa Saneamento para Todos - Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 28.860 milhões, destinando para ampliação e melhorias do Sistema de Abastecimento de Água, que incluem: perfuração de poço, reservatórios, adutoras, subestação de energia, entre outras obras complementares.



Na atual gestão, o Governo do Estado por meio da Sanesul viabilizou para o saneamento em Dourados R$ 240 milhões de reais. A Sanesul está entre as melhores empresas de saneamento do país em razão de seus projetos estratégicos que impactam diretamente na saúde pública, o desenvolvimento social e o desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul.