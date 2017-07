Famílias da cidade de Deus recebem cestas básicas da Prefeitura

Deurico/Capital News Ao todo foram entregues 155 cestas-básicas, sendo 55 para os moradores do Bom Retiro e 100 para os moradores do Teruel

Prefeito Marquinhos Trad realizou entrega de cestas básicas a 160 participantes dos cursos de qualificação nas áreas de construção civil, do programa Qualifica Campo Grande, receberam na tarde desta terça-feira (18), cestas básicas que integram os benefícios concedidos pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social.



As famílias estão sendo capacitadas para construírem as próprias casas. Ao entregar as cestas, o prefeito Marquinhos Trad afirmou que, “Não estamos aqui para que falem bem da gente. Estamos fazendo o que temos que fazer e que outros deixaram para trás. Estamos aqui para dar dignidade para vocês”, disse.



Para Edileuza Rodrigues, que está cursando hidráulica, “Para mim é muito bom, pois vou ter uma profissão. Estar me qualificando é algo bom demais. Só tenho a agradecer. Nunca imaginei fazer um curso deste, é difícil, mas com dedicação vamos chegar lá”, afirmou.



Segundo Heleno de Moura, morador do Canguru. “Excelente trabalho em conjunto. Estamos recebemos tudo. Só temos a agradecer, que vamos poder finalizar nossas casas”, disse.



Já a ex-moradora do Cidade de Deus, Natalia Espíndola, disse que a oportunidade veio em ótima hora. “Eu estava desempregada e agora, além da bolsa-auxílio, recebemos o sacolão. Só tenho a agradecer por tudo”, finalizou.



Ao todo foram entregues 155 cestas-básicas, sendo 55 para os moradores do Bom Retiro e 100 para os moradores do Teruel.



Participaram da entrega a vice-prefeita Adriane Lopes, a secretária municipal de Assistência Social, Maria Angélica Fontanari, o diretor-presidente da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande, Cleiton Franco e o diretor- presidente da Agência Municipal de Habitação, Eneas José de Carvalho.