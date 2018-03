Famílias afetadas pela chuva receberão ajuda humanitária federal

Tamanho do texto

Kits de ajuda humanitária serão distribuídos nos municípios mais afetados pelas chuvas das últimas semanas. A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil conseguiu viabilizar junto ao Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos (Cenad) os donativos.

São mais de mil colchões; 250 cestas básicas que incluem alimentos, materiais de higiene e limpeza; 150 kits de fraldas e pomadas para crianças e idosos; além de 10 mil galões de água de cinco litros.

A distribuição será feita pela Defesa Civil de MS na próxima semana. Famílias de Aquidauana, Anastácio, Bonito, Miranda, Bela Vista e Nioaque, que ficaram desabrigadas e desalojadas, receberão os kits de ajuda humanitária.

O trabalho será feito em conjunto com as prefeituras, que direcionarão os donativos à população previamente cadastrada no momento dos desastres. O coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Isaías Ferreira Bittencourt, explica que apesar da água ter baixado, muitas famílias carentes permanecem em situação de vulnerabilidade.