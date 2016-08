Família tem a casa totalmente destruída após incêndio

Uma família ficou desabrigada neste domingo (28) após terem a residência, que fica localizada na rua Maria Auxiliadora, na cidade de Ponta Porã, totalmente destruída por um incêndio.



De acordo com informações do boletim de ocorrência, o dono da casa, esposa e os dois filhos saíram do local para ir até a casa do irmão que mora no Paraguai. Horas depois a vítima foi informada pelo telefone sobre o incêndio.



Ao chegar ao local só haviam as chamas, pois o Corpo de Bombeiros já havia contido as chamas. Porém os motivos não foram identificados.



O caso foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã para que as devidas providências sejam tomadas.