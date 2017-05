Família procura jovem desaparecida na capital

Tamanho do texto

Reprodução/Facebook Daiany frequentava o curso de psicologia na Uniderp

Está desaparecida, desde o inicio da última segunda-feira (15), em Campo Grande, a jovem Daiany Oliveira, 21 anos. O último contato com a família foi antes de sair de casa rumo a Universidade Uniderp onde cursa psicologia.



Segundo Reginaldo, amigo da família, a jovem é solteira, não faz uso de nenhum medicamento e não apresentava nenhum comportamento estranho nos últimos dias.



Caso alguém tiver alguma informação sobre paradeiro da jovem podem entrar em contato diretamente com a polícia através do 190.