Famasul publica nota de apoio ao movimento dos caminhoneiros

A Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul) publicou nota de apoio ao movimento dos caminhoneiros. Manifestações contra o aumento dos combustíveis aconteceram em todo o Brasil, nesta segunda-feira (21). Foi anunciada mais uma alta do valor nas refinarias, de 0,97% a partir desta terça-feira (22). Na semana passada, foram cinco reajustes diários seguidos.

“A Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (FAMASUL), em face dos aumentos excessivos dos valores dos combustíveis nos últimos meses e diante dos grandes prejuízos que os mesmos podem causar ao setor produtivo brasileiro, declara apoio ao movimento dos caminhoneiros pela redução dos impostos no diesel, para compensar as elevações de preços decorrentes da disparada nas cotações internacionais do petróleo.

Os preços do petróleo no mercado internacional vêm sofrendo grande pressão de alta, o que causou uma elevação média nos valores do diesel no Brasil de 11% de janeiro a maio de 2018. Como o combustível impacta diretamente nos custos de transporte e de mecanização das atividades rurais, essa elevação tende a aumentar os preços finais dos alimentos.

Ressalta-se que, segundo dados da ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, 29% do valor final do diesel vem de impostos federais e estaduais. A redução desses impostos poderia minimizar os impactos negativos das altas internacionais”.