Falha no sistema de operadoras causa transtorno à clientes

Deurico/Capital News Usuários da operadora Claro não conseguem realizar ou efetuar chamadas e utilizar o pacote de dados do celular

A redação do Capital News recebeu na manhã deste sábado (04), denúncia dos clientes da operadora Claro, Net e Tim, a qual segundo informações, não está sinalizando rede no aparelho, impossibilitando a realização de chamadas ou o recebimento das mesmas e a utilização de pacote de dados do aparelho.



A reportagem entrou em contato com a central da operadora Claro, e recebeu a informação de que o sistema está indisponível, com previsão de retorno em 24 horas. A central da operadora Tim, não transfere a ligação para o atendente, deixando o cliente em espera no atendimento eletrônico. Operadora Net, segundo central, está indisponível com previsão de retorno em 24 horas. Ainda aguardamos contato da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

(Matéria editada ás 11h 05 minutos,para alteração de informações.)