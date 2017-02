Falece ex-conselheiro do TCE-MS Augusto Wanderley

TCEMS/Divulgação Wanderley foi presidente da Corte de Contas no biênio 2001/2002

Em nota divulgada na tarde desta sexta-feira (3), pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), Augusto Wanderley faleceu às 13h, na Capital.

Confira nota na íntegra:



É com pesar que o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul comunica o falecimento do conselheiro aposentado Augusto Maurício da Cunha e Menezes Wanderley ocorrido hoje, 3 de fevereiro, às 13 horas, em Campo Grande.



Augusto Wanderley foi conselheiro de TCE-MS por 14 anos, de outubro de 1995 a junho de 2009. Foi presidente da Corte de Contas no biênio 2001/2002, vice-presidente, corregedor geral, presidente da 2º Câmara por quatro vezes e uma vez da 1ª Câmara.



Nascido em Corumbá, ele era bacharel em ciências econômicas e também exerceu vários cargos públicos no Estado. Augusto Wanderley era casado e deixa 3 filhos.



O velório será no Parque das Primaveras a partir das 6 horas da manhã, e o sepultamento está previsto para às 15 horas .



O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul está de luto e manterá as bandeiras hasteadas a meio-mastro.