FAC realizou a 20ª Feijoada garantindo recursos para agasalhos e cobertores

Divulgação/PMCG Tatiana Trad destaca que os recursos serão para aquisição de cobertores e agasalhos.

A 20ª edição da Feijoada do FAC (Fundo de Apoio a Comunidade), aconteceu no último sábado (25), a festa realizada no salão do Shopping Bosque dos Ipês foi animada com o show musical de Diogo Nogueira. Com renda revertida para a população carente da Capital.

A realização é do Fundo de Apoio à Comunidade, o qual a primeira-dama Tatiana Trad é presidente, para ela, “Os recursos arrecadados já tem um destino certo, que será para aquisição de cobertores e agasalhos. Nós já estamos com a licitação em andamento e vamos atender crianças e idosos. Nós também agradecemos ao apoio dos empresários e das madrinhas que trabalharam para o sucesso do evento. Todos estão de parabéns pelo bom trabalho prestados à sociedade e nós não deixamos de agradecemos os funcionários do FAC, secretários e funcionários da prefeitura”, aponta Tatiana.

O prefeito Marquinhos Trad, agradeceu a arrecadação que será revertida para a compra de agasalhos e cobertores, buscando atender a população em condições de vulnerabilidade, segundo líder do Executivo, “Agradecemos a colaboração e ao apoio de todos que sempre são solidários no evento que visa buscar recursos para atender a quem precisa. Os empresários são parceiros e com certeza neste ano quem precisa de agasalho será atendido pelo FAC, uma vez que este recurso arrecadado vai atender os mais necessitados”, destaca prefeito.

Já a vice-prefeita Adriane Lopes, “Sem as madrinhas e o empenho da primeira dama Tatiana Trad nós não realizaríamos este evento. Todos estão de parabéns por trabalhar e garantir um inverno mais aquecido para quem precisa”, diz vice-prefeita.

Divulgação/PMCG Com atração especial de Diogo Nogueira, Prefeito agradeceu a participação de todos.

A animação musical ficou nas mãos do cantor Diogo Nogueira, com muito samba, mpb e música de qualidade.

Além das ações realizadas para arrecadação de recursos para a compra de agasalhos e cobertores, o Fundo de Apoio à Comunidade realiza ações e desenvolve programas e projetos dirigidos prioritariamente às pessoas que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social.

O FAC também promove cursos de capacitação e oficinas que visam geração de renda e inclusão no mercado de trabalho.