Exposhopping Avenida será aberto oficialmente às 20h

A Aced (Associação Comercial e Empresarial de Dourados) abre oficialmente as portas do Exposhopping Avenida nesta sexta-feira (12), às 20h, no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho em Dourados.

Divulgação Aced realiza o exposhopping pela 11ª vez na Expoagro em Dourados



O espaço na 53ª Expoagro terá atrações culturais, espaço gourmet, degustação de pratos, produtos regionais, entre outros.



“Pensamos numa programação para acolher todos os visitantes, expositores, famílias de Dourados e região que passarem pela Expoagro, além de ser um local de oportunidade de negócios para o comércio”, explica a presidente da Aced, Elizabeth Salomão.



Neste ano, a parceria será com o Shopping Avenida Center que promete novidades com as vitrines das lojas do shopping, quiosques gastronômicos e Food Trucks com, sushi, kebab, picolé, entre outros; a Unigran levará a estrutura do Curso de Gastronomia e degustação de pratos; e o Assaí participará com divulgação de seus produtos e fará uma ação especial que cobrirá ofertas de concorrentes nas compras feitas por comerciantes que participam da Exposição. Também haverá o espaço destinado aos produtos regionais da agricultura familiar que ficarão expostos como num ‘mercadinho’ montado especialmente para a Exposhopping pelo Sebrae em parceria com a Prefeitura de Dourados. No estande, haverá degustação para os visitantes e exposição de artesanatos de projetos da Economia Solidária.



Os horário para o atendimento no pavilhão da Aced serão das 19h às 23h de segunda à sexta-feira e das 14h às 23h aos sábados e domingos durante toda expoagro.