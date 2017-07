Expoparaguay tem divulgação do Indústria Sem Fronteiras pela Fiems

Divulgação/Assessoria Centro Internacional de Negócios da Fiems tem objetivo de fomentar e atrair empreendimentos e investimentos para as cidades fronteiriças do Estado

Na 34ª Expo Paraguay lançada pela Fiems com o objetivo de fomentar e atrair empreendimentos e investimentos para as cidades fronteiriças do Estado por meio da divulgação e orientações aos empresários de todo o Brasil sobre as vantagens competitivas obtidas ao instalar uma empresa na região, o Projeto já despertou o interesse de 27 empresas de seis Estados.



Para a gerente do CIN da Fiems, Fernanda Barbeta, “Também aproveitei a realização da Feira para conversar com a DGE (Dirección General de Empleo), órgão do Governo do Paraguai que auxilia as empresas com recrutamento de mão de obra no país vizinho. A divulgação do projeto Indústria Sem Fronteiras serve para o levantamento de informações que podem auxiliar os empresários brasileiros com interesse em instalar empreendimentos na região da faixa de fronteira seca entre o Brasil e o Paraguai”, destaca.



A equipe do CIN da Fiems visitou vários órgãos governamentais e entidades empresariais paraguaias localizadas na cidade de Assunção para coletar mais informações relevantes, estiveram na sede do Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas (Suace), no Consejo Nacional de Industrias Maquiladoras de Exportación (Cnime), na Vue (Ventanilla Única de Exportación) e na UIP (Union Industrial Paraguaya).