Expectativa é de sinal tarifário mais caro no início do horário de verão

Horário de Verão começa no dia 15 de outubro

Apenas a manutenção do chamado “horário de verão” não tem efeito para baratear o custo da energia elétrica para o usuário, explica a presidente do Conselho dos Consumidores da Área de Atuação da Energisa (Concen). Os campo-grandenses terão de redobrar a atenção com os hábitos no consumo de energia durante a estação mais quente do ano, já que entre os fatores que mais pesam no bolso do consumidor estão as condições de geração de energia. A expectativa é a de que seja aplicada a bandeira vermelha – patamar 2 (acréscimo de R$ 3,50 a cada 100 kWh consumidos) sobre a tarifa no mês de outubro. A confirmação será feita nos próximos dias.



O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, confirmou na segunda-feira (25) que o horário de verão será mantido em 2017. Com a decisão, os moradores do Sul, Sudeste e Centro-Oeste deverão adiantar os relógios em 1 hora a partir do dia 15 de outubro. O fim do horário de verão chegou a ser avaliado pelo governo depois que um estudo do Ministério de Minas e Energia apontou queda na efetividade do programa, já que o perfil de consumo de eletricidade não estava mais diretamente ligado ao horário e sim à temperatura, com picos de consumo nas horas mais quentes do dia.



“Essa curva do consumo mudou muito. A medida foi pensada para atender o aumento na demanda das 17h30 até as 21h30, no nosso caso de Mato Grosso do Sul, e agora o horário de pico se concentra das 13h30 às 15h”, explica a presidente do Concen, detalhando que a decisão de suspender o horário de verão se baseou em estudo do Comitê de Monitoramento. A intenção era a de antecipar o fim da “mudança no relógio”, diante da efetividade da medida.



Porém, Rosemeire lembra que a mudança esbarra nos interesses de outros setores, não apenas o de geração e distribuição de energia. Entidades ligadas ao Turismo, por exemplo, se manifestaram de maneira contrária ao fim do horário verão. “As pessoas acabam saindo mais de casa neste”, exemplifica a presidente do Concen, sobre os períodos de tempo maior com a luz do sol ao longo dos dias.



Quanto ao gargalo entre a geração e o consumo de energia, o governo vem adotando medidas para garantir a oferta de eletricidade, entre elas o aumento da importação de energia do Uruguai e início da importação da Argentina. “Não se fala em apagão”, reforça Rosemeire, considerando o fato de que o país passa por mais um ano de chuvas fracas que reduziram o armazenamento de água nas represas das hidrelétricas. O Ministério de Minas e Energia informou que, para 2018, o governo deve fazer uma pesquisa para decidir se mantém ou não o horário diferenciado nos próximos anos.