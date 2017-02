Expectativa é de que cerca de 14 mil passageiros utilizem ônibus em viagem no Carnaval

Deurico/Capital News Empresas disponibilizam seis carros extras para evitar transtornos aos usuários

A espera para a quantidade de passageiros que irão utilizar o Terminal Rodoviário Antônio Mendes Canale inicia operação especial para atender os passageiros que dão preferência às viagens rodoviárias. De acordo com a Concessionária do Terminal Rodoviário de Campo Grande, serão colocadas em prática as ações diferenciadas que visam atender os passageiros e usuários com qualidade.



O quadro de funcionários recebe um reforço de acordo com a demanda, a programação dos ônibus também sofre modificações para que o terminal consiga atender o aumento da movimentação com os carros extras. A operação especial será estendida aos parceiros que atuam dentro dos terminais, tais como: empresas de ônibus, pontos de alimentação, lojistas e demais serviços.



Entre chegadas e partidas, o terminal rodoviário de Campo Grande estima recepcionar mais de 14 mil passageiros entre os dias 24 de feveireiro (sexta-feira) e 01 de março (quarta-feira de cinzas).



Períodos mais movimentados para o embarque: a previsão indica mais de quatro mil pessoas deixando Campo Grande de ônibus entre os dias 24 e 25 de fevereiro. Portanto, evite os embarques na sexta-feira (24), entre 20 e 23 horas e no sábado (25), entre 8 e 12 horas.



Cidades mais procuradas: Corumbá, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia e Cuiabá.

Carros extras: entre os dias 24 e 25 de fevereiro, serão seis carros extras. Caso haja necessidade, mais ônibus poderão ser disponibilizados.