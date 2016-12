Expectativa de vida em MS é de 75,2 anos

O brasileiro cada vez vive mais. Isso naõ é diferente em Mato Grosso do Sul. É o que mostra levantamento do IBGE divulgado nesta quinta-feira (1º), referente ao ano de 2015.



No Brasil, a esperança de vida ao nascer era de 75,5 anos e em Mato Grosso do Sul de 75,2 anos.



O estado com a maior expectativa de vida ao nascer foi Santa Catariana (78,7 anos), que também apresentou a maior esperança de vida para os homens (75,4) e para as mulheres (82,1).



No outro extremo, estão o Maranhão, com a menor expectativa de vida ao nascer para ambos os sexos (70,3 anos), Alagoas, com a menor esperança de vida para os homens (66,5 anos), e Roraima, com a menor para as mulheres (74,0 anos).

IBGE Tabela mostra a expectativa de vida nos estados brasileiros em 2015