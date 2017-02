Exame de DNA atrasa liberação de corpos carbonizados em acidente

Gazeta Digital Duas carretas explodoram após colisão

Familiares das sul-mato-grossenses, Beatriz Rodrigues Santos e suas filhas, Alekia e Maria Eduarda, que morreram carbonizadas após um grave acidente entre duas carretas, já em Cuiabá (MT). Colisão aconteceu na tarde do último sábado (18), na rodovia BR-364, próximo ao município de Jangada, interior do Mato Grosso.



Segundo o site Edição de Notícias, por conta da espera do resultado do exame de DNA das vítimas, os corpos só devem ser liberados para a familiar sepultar no mês de março. Até lá, os corpos vão continuar no Instituto Médico Legal (IML) da capital mato-grossense.



Previsão para que os resultados saiam é de 15 a 20 dias. Todos os procedimentos estão sendo acompanhados pela família. Sinval Rodrigues Carvalho, marido e pai das vítimas fatais, segue internado no hospital regional de Cuiabá. Ele, que dirigia uma das carretas que explodiu após o acidente, teve queimaduras de terceiro grau.



Motorista da outra carreta envolvida no acidente também precisou ser socorrido em estado grave e foi encaminhado para hospital no munícipio de Várzea Grande, na região metropolitana de Mato Grosso.