Ex-funcionários terceirizados da CCR MS Via bloqueiam rodovia de MS

Ex-funcionários da empresa FBS, prestadora de serviço para a concessionária CCR MS Via, bloqueiam trecho da rodovia BR-163 desde o início da manhã desta sexta-feira (5). O protesto foi motivado pela demissão dos trabalhadores e os manifestantes exigem a presença de responsáveis da concessionária para negociação.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ação já registra congestionamento de aproximadamente 2 km em cada sentido da pista. Grupo também exige pagamento completo de salários atrasados, sendo contrários ao parcelamento da dívida em dez vezes, como foi proposto pela empresa.



Interdição do trânsito acontece na altura do km 644 da rodovia. Policiais rodoviários federais estão no local e o fluxo de veículos deve ser liberado a cada 15 minutos, alternando os sentidos da via.