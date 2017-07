Evento sobre o tratamento da Leishmaniose Visceral Canina acontece na Capital

Divulgação Mato Grosso do Sul tem 60,5% dos casos de toda região Centro Oeste, sendo considerada uma área endêmica para a doença

Durante dois dias acontecerá o encontro com os médicos veterinários Romeika Reis e Márcio Moreira, que abordarão questões que envolvem prevenção, diagnóstico, tratamento, epidemiologia e discussão de casos. Com 96 ocorrências em 2015, último número oficial divulgado pelo Ministério da Saúde, Mato Grosso do Sul responde por 60,5% do total de casos de Leishmaniose em toda região Centro-Oeste. Cerca de 250 veterinários confirmaram presença para o evento que acontece na próxima sexta-feira e sábado (21 e 22 de julho), no Grand Park Hotel, em Campo Grande.



Para a veterinária e palestrante Romeika Reis,“A Leishmaniose é um grande desafio para o veterinário. De difícil diagnóstico e com um tratamento aprovado recentemente, ainda restam muitas dúvidas sobre o tema. Nosso objetivo é ajudar a capacitar estes profissionais para enfrentarem a doença. Esse é o segundo de cinco encontros que realizaremos em todo o Brasil”, destaca Romeika.



Medicamento aprovado pelos Ministérios da Saúde e da Agricultura a comercialização do primeiro e único tratamento contra a Leishmaniose Visceral Canina. Trata-se de MilteforanTM, medicamento desenvolvido pela Virbac, multinacional francesa dedicada exclusivamente à saúde animal. Antes da aprovação do medicamento, a recomendação para cães diagnosticados com Leishmaniose era a eutanásia. Com o uso do Milteforan, o cão poderá obter a cura clínica e epidemiológica, reduzindo significativamente a quantidade de parasitas em seu organismo e, com isso, deixar de ser transmissor da doença. O tratamento requer acompanhamento e monitoramento com um médico veterinário para toda a vida do animal.



